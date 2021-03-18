С начала текущего года задолженность управляющих организаций Энгельса Саратовской области за услугу по обращению с ТКО снизилась почти на восемь и по данным на 1 марта составила 42,3 миллиона рублей. Положительная динамика была достигнута благодаря активной судебно-претензионной работе регионального оператора по обращению с ТКО Саратовской области — филиала АО «Управление отходами».

— Усилия наших специалистов по взысканию долгов с энгельсских управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК изменяют ситуацию к лучшему. По ним уже вынесено решений в пользу регоператора на сумму почти 17 миллионов рублей. На рассмотрении остаются еще несколько дел на 8,3 миллиона рублей. При этом есть судебные решения, которые устояли в апелляционных инстанциях, несмотря на жалобы со стороны управляющих организаций-должников, — заявил директор регионального оператора по обращению с ТКО Саратовской области Михаил Андреев.

Напомним, все жители индивидуальных домов Саратовской области находятся на прямых расчетах с регоператором. Жители многоквартирных домов также могут отказаться от посредника в виде управляющих организаций и оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО напрямую. Для этого необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья. Протокол собрания и информацию о плательщиках в адрес регоператора передает управляющая организация. Жилищный кодекс РФ также предусматривает возможность расторжения договора между поставщиком коммунальных услуг и управляющей организацией в связи с наличием у последней подтвержденной задолженности свыше двух месяцев.

С полным перечнем управляющих организаций, накопивших задолженность перед региональным оператором Саратовской области — филиалом АО «Управление отходами» за услугу по обращению с ТКО, можно ознакомиться по ссылке.