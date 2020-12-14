С начала 2020 года задолженность управляющих организаций Энгельса за услугу по обращению с ТКО выросла на 30 процентов или на 13,7 миллиона рублей. По данным на 1 декабря она превышает 46 миллинов рублей.

В настоящее время в суде находятся большая часть должников, они же самые крупные: ООО «Коммунал-сервис» с долгом 9,8 миллиона рублей, ООО «Дом сервис» — 7,6 миллиона рублей и ООО УК «Фри дом-инновация» — 4,1 миллиона рублей. Все разбирательства находятся в финальной стадии, и вынесение решения ожидается в первом квартале 2021 года. При этом помимо основного долга с управляющих организаций будут взысканы судебные издержки и расходы.

— На фоне общего снижения задолженности среди управляющих организаций долг энгельсских управленцев растет. Это связано с тем, что многие решения судов по Саратову уже вынесены и вступили в законную силу. Многие многоквартирные дома переведены на прямые расчеты с Регоператором. В Энгельсе же данная работа была начата чуть позже, соответственно и результат будет чуть позднее. Но есть управляющие организации, которые намеренно затягивают судебный процесс. Например, с «ЖСК – 58» разбирательство идет уже более года. С таких должников мы взыщем по суду не только сам долг, но и уже готовится иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Он будет подан сразу, как только мы получим решение по основному долгу, — поясняет директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, собственники индивидуальных жилых домов находятся на прямых расчетах с Регоператором за услугу по обращению с ТКО. Жители многоквартирных домов могут перейти на прямые взаимоотношения с Регоператором в соответствии с решением общего собрания собственников. В случае принятия такого решения, управляющая компания должна передать Регоператору протокол этого собрания и информацию о плательщиках. Также в соответствии с Жилищным кодексом РФ Регоператор вправе расторгнуть договор с УК в связи с наличием у нее подтвержденной задолженности сроком свыше двух месяцев.

Напомним, для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90. В противном случае все материалы по должникам будут переданы в суд для принудительного взыскания.