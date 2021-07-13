В течение июня текущего года задолженность управляющих организаций областного центра перед Саратовским регоператором АО «Ситиматик» снизилась на 4,5 миллиона рублей. По данным на 1 июля она составляет 215,2 миллиона рублей, в том числе просроченная задолженность зафиксирована на уровне 163,6 миллиона рублей.

— Положительный результат достигнут благодаря активной досудебной и судебно-претензионной деятельности с различными категориями должников, в том числе и с управляющими организациями. Регоператор ведет работу по переводу физических лиц на прямые расчеты – это позволяет устранить недобросовестных посредников. Параллельно с этим готовятся судебные иски. На данный момент самым крупным должником среди УК является ООО «Мегаполис-Октябрьский» с долгом в 8,8 миллиона рублей, — отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Всего в Саратове около тысячи УК, ТСЖ и ЖСК, из которых всего 20 процентов не имеют задолженностей на текущий период. Суммы долгов варьируются от нескольких тысяч до практически девять миллионов рублей.

Отметим, что в обязанности управляющих организаций входит не только своевременная оплата коммунальных услуг поставщикам, но и работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями, если они располагаются на придомовой территории. Соответствующие расходы включены в строку «содержание жилья». Также горожане могут пользоваться площадками, расположенными на муниципальной земле, за их благоустройство отвечают органы местного самоуправления.

По вопросам оплаты, перерасчета и начислений можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону +7-845-239-02-27. По иным вопросам, касающимся качества и порядка оказания услуги по обращению с ТКО, следует звонить в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону +7-845-225-64-90.