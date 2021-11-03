Дебиторская задолженность управляющих организаций региона перед Саратовским регоператором АО «Ситиматик» продолжает снижаться. Так, на октябрь текущего года она составила 267,2 млн рублей, из которых большая часть долга (216, 8 млн рублей) приходится на организации, осуществляющие управление домами в Саратове. В сравнении с началом 2021 года сумма долга за услугу по обращению с ТКО снизилась на 12 млн рублей.

—Общая сумма задолженности управляющих организаций региона за услугу по обращению с ТКО не на много, но постепенно снижается. 90% снижения достигнуто за счет активной судебной работы и благодаря переходу на прямые расчеты с потребителями. Но, к сожалению, не все организации стремятся к выполнению обязанности своевременно и в полном объеме оплачивать оказанную коммунальную услугу. В подавляющем большинстве случаев эти долги не связаны с отсутствием оплат от собственников квартир. Но напрямую на них может отразиться – недополученные средства значительно осложняют соблюдение нами финансовых обязательств перед нашими подрядчиками. В свою очередь мусоровывозящие компании могут столкнуться с нехваткой средств на ГСМ и запчасти для спецтехники, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.