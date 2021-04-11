Задолженность управляющих многоквартирными домами организаций Саратовской области за услугу регионального оператора по обращению с ТКО — филиала АО «Управление отходами» с начала текущего года снизилась почти на 13 миллионов рублей. По данным на 1 апреля она составила 266,9 миллиона рублей, в том числе 215,4 миллиона рублей – просроченная задолженность.

Положительная динамика в платежной дисциплине достигнута благодаря увеличению доли управляющих организаций своевременно и в полном объеме оплачивающих услугу по обращению с ТКО, а также активной досудебной работе специалистов регоператора с различными категориями должников.

— Разъяснительная адресная работа с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, которые раньше не отличались платежной дисциплиной, в результате стабилизировала текущие платежи и обеспечила снижение дебиторской задолженности. С просроченными долгами наши специалисты работают через суды и судебных приставов. Сейчас к передаче готовится очередной пакет документов в отношении еще 23 нерадивых управляющих компаний. Они должны за услугу по обращению с ТКО порядка 18,5 миллиона рублей, — рассказал директор регоператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, все жители индивидуальных домов Саратовской области находятся на прямых расчетах с регоператором. Жители многоквартирных домов также могут отказаться от посредника в виде управляющих организаций и оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО напрямую. Для этого необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья. Протокол собрания и информацию о плательщиках в адрес регоператора передает управляющая организация.

С полным перечнем управляющих организаций, накопивших задолженность перед региональным оператором Саратовской области — филиалом АО «Управление отходами» за услугу по обращению с ТКО, можно ознакомиться по ссылке http://regoperator.ru/uznat-dolgi-uk-tszh-zhsk.