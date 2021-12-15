Дебиторская задолженность управляющих организаций самого крупного города в обслуживании Саратовского регоператора АО «Ситиматик» продолжает снижаться. Долг за услугу по обращению с ТКО УК, ТСЖ и ЖСК г. Саратова по данным на 1 декабря 2021 года составил 209,5 млн рублей и снизился в сравнении с началом т.г. на 18,4 млн рублей. Более 80% долга — 168,2 млн рублей, приходится на крупные управляющие компании.

— Динамика движения дебиторской задолженности в этом году в целом положительная. Лидером по темпам снижения задолженности по итогам 11 месяцев стал Волжский район, а антилидером и даже с увеличением суммы долга — Кировский район. Наибольшую тревогу внушают должники «со стажем» свыше 1 года. С ними со всеми ведется активная судебная работа, параллельно переводим жителей домов на прямые расчеты. В большинстве случаев они дают положительный результат, поскольку долги не связаны с отсутствием оплат от собственников квартир, это недобросовестная работа управляющего состава. С такими случаями тоже боремся, направляем заявления в соответствующие органы. Буквально недавно по заявлению регоператора в отношении директора саратовской УК возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.