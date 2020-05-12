По данным на 1 мая т.г. долг управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, и собственников индивидуальных жилых домов за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами превысил 700 млн рублей. При этом темпы прироста за последние два месяца выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— В связи действующими ограничениями и режимом самоизоляции граждан наблюдается снижение оплаты за оказываемую коммунальную услугу и, как следствие, резкое повышение долгов перед компанией. Особенно беспокоит ускорение накопления задолженности различными управляющими организациями. Они копили долги задолго до режима повышенной готовности, теперь ситуация усугубилась. Мы будем бороться с данной тенденцией законными методами вплоть до обращения в суд. При этом нами в связи с переходом в усиленный режим вывоза были предприняты все исчерпывающие меры по бесперебойному оказанию услуги жителям Саратовской области, проведена масштабная работа по корректировке маршрутов и графиков вывоза ТКО, задействованы дополнительные ресурсы с нашей стороны. Совместно с партнерами созданы различные возможности для оплаты услуги в удобном дистанционном формате, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев. Он также подчеркнул, что Региональный оператор не будет начислять пени и штрафы согласно постановлению правительства. Но это не освобождает от оплаты текущих счетов и накопленной задолженности за оказанные услуги.

Напомним, в распоряжении потребителей услуги по обращению с ТКО, перешедших на прямые договоры с Региональным оператором есть два способа дистанционной оплаты квитанций без комиссии, что особенно актуально при режиме самоизоляции: в личном кабинете на сайте саррц.рф и на сайте платежцентр.рф без входа в личный кабинет. Также услуги Регионального оператора можно оплатить, не выходя из дома, с помощью системы онлайн-банкинга. При этом обязательно внести в соответствующую графу или в комментарии к платежу номер лицевого счета.

На все вопросы, касающиеся работы системы обращения с ТКО, также ответят сотрудники контакт-центра по телефону 8-800-222-64-90. Звонок бесплатный. По вопросам начислений для населения действует горячая линия «Городского расчетного центра» по телефону 8 (8452) 39-02-27.