Состояние здоровья 5-летней девочки из села Прокудино Аткарского района Саратовской области, которую родная мать душила шарфом и бросила умирать на морозе в конце декабря минувшего года, в настоящее время лучшилось.

Напомним, Аня пережила клиническую смерть.

Как сообщили в региональном минздраве, в данный момент здоровью критически пострадавшего ребёнка ничто не угрожает. Больше того, состояние Ани постепенно улучшается. Она приходит в сознание, понимает, когда с ней разговаривают и даже пытается отвечать.

Необходимость ампутации обмороженных пальчиков, к счастью, отпала: ручки Ани врачам удалось сохранить.

Сейчас с ней проводится большой комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий, которые должны вернуть малышку к полноценной жизни.

Напомним, суд над ее матерью Веро Зайцевой состоится в феврале этого года. Братик Ани — 8-летний Ваня скончался от перенесенных зверств женщины.