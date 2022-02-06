В Саратовской области зарегистрирован 1621 случай коронавируса. Заболеваемость наконец-то перестала расти.
Общее количество заболевших в области составляет 152 877 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 130 830 человек, за сутки — 223.
На стационарном лечении находятся 1 792 человека, на амбулаторном — 15 039.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове—713, Энгельсском районе—269, Балаковском—176, Балашовском—132, Ершовском—62, Аркадакском—40, Балтайском—38, Ивантеевском—27, Ртищевском—25, Аткарском—18, Петровском—17, Балтайском—38, Пугачевском—15, Красноармейском, Питерском и Хвалынском—по 14.