На утро 25 декабря в Саратовской области зарегистрировано 275 случаев коронавируса, это новый рекорд.

Общее число заболевших в регионе составляет 33,691 тысячи человек, выздоровели 28,855 тысячи, за сутки 197.

Новые случаи распределились так: Саратов — 107, Энгельсский район — 35, Балаковский — 31, Балашовский — 19, Пугачевский — десять, Марксовский — восемь, Ершовский — семь, Вольский и Ртищевский — по шесть, Воскресенский, Красноармейский и Федоровский — по пять, Аркадакский, Ивантеевский, Ровенский и Хвалынский — по четыре, Советский и Татищевский — по три, Александрово-Гайский, Новобурасский и Саратовский — по два, Дергачевский и Самойловский районы, ЗАТО Светлый — по одному.