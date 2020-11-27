На утро 27 ноября в Саратовской области установился новый рекорд по заражениям коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Речь идет о 252 случаях, общее число заболевших с начала пандемии составляет 26,417 тысячи человек, выздоровели 22,518 тысячи, за сутки 181.

Новые случаи распределились так: Саратов — 125, Энгельсский район — 22, Балаковский — 16, Балашовский — восемь, Вольский — семь, Ершовский, Озинский и Хвалынский — по шесть, Дергачевский и Петровский — по пять, Александрово-Гайский, Воскресенский, Лысогорский, Марксовский, Ртищевский, Татищевский и Федоровский — по четыре, Калининский, Новобурасский, Романовский и Советский — по три, Балтайский, Краснопартизанский, Новоузенский, Питерский, Пугачевский районы и ЗАТО Светлый — по одному.