На 24 января в Саратовской области зарегистрировано 517 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 90 больше чем вчера, 23 числа. А несколько недель назад цифра была почти в половину меньше.

Общее количество заболевших в области составляет 138 838 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 128 939 человека, за сутки — 235.

На стационарном лечении находятся 1 087 человек, на амбулаторном — 3 708.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 301, Энгельсском районе — 71, Балаковском — 45, Балашовском — 32.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 51, с признаками ОРВИ — 465, с бессимптомным течением — 1.