По данным на 13 июля в Саратовской области зарегистрировано 212 новых случаев covid-19, как сообщает телеграм-канал регионального штаба.

Общее количество заболевших коронавирусом в Саратовской области составляет 68,736 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 64,476 тысячи человек, за сутки — 121.

Новые случаи заражений распределились так: Саратов — 87, Энгельсский район — 32, Балаковский — 20, Балашовский — 12, Марксовский — шесть, Красноармейский, Петровский, Саратовский — по пять, Вольский — четыре, Аткарский, Калининский, Краснокутский — по три, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Краснопартизанский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Пугачевский, Ровенский, Ртищевский, Турковский — по два, Аркадакский, Балтайский, Лысогорский, Романовский, Татищевский, Хвалынский, поселок Светлый — по одному.