В Саратовской области на утро 14 февраля стало известно о 226 новых случаях коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе за сутки составило 46,53 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 41,384 тысячи человек, за сутки 247.

Новые случаи распределились так: Саратов — 104, Энгельсский район — 19, Балаковский — 18, Балашовский и Хвалынский — по семь, Озинский, Петровский и Самойловский — по шесть, Аткарский, Краснопартизанский и Ртищевский — по пять, Ершовский, Красноармейский и Марксовский — по 4, Базарно-Карабулакский — три, Екатериновский, Ивантеевский, Романовский, Саратовский, Татищевский, Турковский и Фёдоровский — по два, Александрово-Гайский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Лысогорский, Пугачёвский, Ровенский, Советский районы и ЗАТО Светлый — по одному.