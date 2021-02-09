На сегодняшнее утро, 9 февраля, в Саратовской области зарегистрировано 242 случая коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 45,356 тысячи человек, выздоровели 40,099 тысячи человек.

Новые случаи распределились так: Саратов — 95, Энгельсский район — 35, Балаковский — 24, Балашовский и Петровский — по восемь, Хвалынский — семь, Аткарский, Вольский и Озинский — по 6, Краснокутский, Самойловский районы и ЗАТО Светлый — по пять, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Питерский и Ртищевский районы — по четыре, Воскресенский, Дергачевский, Лысогорский, Марксовский и Саратовский — по два, Балтайский, Духовницкий, Калининский, Новоузенский, Романовский и Турковский — по одному.