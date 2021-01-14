На утро 14 января в Саратовской области зарегистрировано 249 случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 38,944 тысячи человек, выздоровели 33,419 тысячи, за сутки 263.

Новые случаи распределились так: Саратов — 111, Энгельсский район — 21, Балаковский — 19, Вольский — семь, Краснокутский — 6, Балашовский, Красноармейский, Лысогорский, Питерский и Татищевский — по пять, Аткарский, Ртищевский, Ровенский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый — по четыре, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Ивантеевский, Калининский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский и Романовский районы — по три, Александрово-Гайский, Воскресенский, Краснопартизанский, Марксовский и Пугачёвский — по два.