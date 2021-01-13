На утро 13 января в Саратовской области зафиксировано 252 случая коронавируса, об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 38,695 тысячи человек, выздоровели 33,156 тысячи, за сутки 220.

Новые случаи распределились так: Саратов — 109, Энгельсский район — 31, Балаковский — 27, Вольский и Краснокутский — по восемь, Пугачевский — семь, Ртищевский — шесть, Аткарский и Екатериновский — по пять, Балашовский, Лысогорский, Перелюбский, Ровенский и Романовский — по четыре, Духовницкий, Новоузенский, Саратовский, Советский и Татищевский — по три, Аркадакский, Балтайский, Дергачевский районы и ЗАТО Светлый — по два, Базарно-Карабулакский, Ершовский и Питерский районы — по одному.