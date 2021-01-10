На утро 10 января в Саратовской области стало известно о 253 случаях коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 37,938 тысячи человек, выздоровели 32,532 тысячи, за сутки 268.

Новые случаи распределились так: Саратов — 98, Энгельсский район — 30, Балаковский — 26, Балашовский и Вольский — по семь, Базарно-Карабулакский и Ртищевский — по шесть, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский, Ровенский, Советский и Фёдоровский — по пять, Аркадакский, Дергачевский, Калининский, Краснокутский, Романовский и Татищевский — по четыре, Ершовский и Озинский — по три, Аткарский, Краснопартизанский, Новоузенский и Хвалынский — по два, Александрово-Гайский, Балтайский, Перелюбский, Петровский и Пугачевский — по одному.