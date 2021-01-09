На утро 9 января в Саратовской области стало известно о 255 случаях коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее число заболевших в регионе составило 37,685 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 32,264 тысячи человек, за сутки 226.

Новые случаи распределились так: Саратов — 110, Энгельсский район — 28, Балаковский — 22, Петровский — семь, Вольский и Советский — по шесть, Аркадакский, Балашовский, Калининский, Краснокутский и Ртищевский — по пять, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Екатериновский, Ершовский, Озинский и Питерский — по четыре, Дергачевский, Красноармейский, Марксовский и Татищевский — по три, Лысогорский, Новоузенский, Пугачёвский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый — по два, Балтайский, Новобурасский, Перелюбский, Ровенский и Хвалынский — по одному.