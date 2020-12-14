На утро 14 декабря в Саратовской области зарегистрировано еще 259 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее число зараженных с начала пандемии составило 30,765 тысячи человек, выздоровели 26,066 тысячи, за сутки 226.

Новые случаи распределились так: Саратов — 110, Энгельсский район — 30, Балаковский и Вольский — по 13, Дергачевский, Новоузенский и Ртищевский — по восемь, Балашовский и Ершовский — по семь, Екатериновский — шесть, Аркадакский — пять, Воскресенский, Лысогорский, Хвалынский районы и ЗАТО Светлый — по четыре, Краснокутский, Советский, Турковский и Федоровский — по три, Александрово-Гайский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Духовницкий, Новобурасский, Петровский, Питерский, Татищевский — по два.