На утро 9 декабря в Саратовской области зарегистрировано 259 случаев коронавируса.

Общее число зараженных новой инфекцией в регионе составляет 29,458 тысячи человек, выздоровели 25,038 тысячи пациентов, за сутки 373.

Новые случаи распределились так: Саратов — 138, Энгельсский район — 23, Балашовский — 13, Петровский — семь, Балаковский, Калининский, Романовский и Федоровский — по шесть, Лысогорский, Новобурасский и Самойловский — по пять, Балтайский, Озинский, Ровенский, Ртищевский и Саратовский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Новоузенский и Советский — по три, Александрово-Гайский, Вольский, Краснокутский и Турковский — по два, Марксовский и Татищевский — по одному.