В Саратовской области на утро 13 декабря зафиксировано 260 случаев коронавируса.

Общее число заболевших составило 30,506 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 25,84 тысячи человек, за сутки 218.

Новые случаи распределились так: Саратов — 98, Балаковский район — 22, Энгельсский — 19, Балашовский и Вольский — по десять, Аркадакский и Ершовский — по восемь, Новоузенский — семь, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Лысогорский и Петровский — по шесть, Ртищевский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый — по пять, Аткарский, Балтайский, Воскресенский, Екатериновский, Питерский, Романовский и Хвалынский районы — по четыре, Александрово-Гайский — три, Калининский и Татищевский районы — по два, Краснопартизанский, Новобурасский, Турковский и Федоровский — по одному.