На утро 18 декабря в Саратовской области стало известно о 262 случаях коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число зараженных в регионе составило 31,827 тысячи человек, выздоровели 27,162 тысячи, за сутки 343.

Новые случаи распределились так: Саратов — 94, Энгельсский район — 28, Балаковский — 20, Петровский — десять, Вольский и Марксовский — по восемь, Ершовский и Ртищевский — по семь, Аркадакский и Аткарский — по шесть, Лысогорский, Озинский и Турковский — по пять, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Дергачевский, Красноармейский, Федоровский и Хвалынский — по четыре, Екатериновский, Краснокутский, Новобурасский, Новоузенский, Советский и Татищевский — по три, Балашовский, Балтайский районы и ЗАТО Светлый — по два, Александрово-Гайский, Краснопартизанский, Питерский, Ровенский и Романовский районы — по одному.