На утро 19 декабря в Саратовской области зарегистрировано 263 случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщает телеграм-канал оперштаба.

Общее число заболевших в регионе составило 32,09 тысячи человек, выздоровели 27,456 тысячи, за сутки 294.

Новые случаи распределились так: Саратов — 124, Энгельсский район — 38, Балаковский — 25, Вольский и Петровский — по восемь, Александрово-Гайский, Аткарский и Саратовский — по шесть, Аркадакский и Советский — по пять, Краснокутский, Марксовский и Питерский — по четыре, Ершовский, Ровенский, Самойловский и Татищевский — по три, Красноармейский и Лысогорский — по два, Воскресенский, Краснопартизанский, Федоровский и Хвалынский — по одному.