На утро 17 декабря в Саратовской области зарегистрировано 265 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составило 31,565 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 26,819 тысячи, за сутки 286.

Новые случаи распределились так: Саратов — 115, Энгельсский район — 23, Вольский, Ершовский и Петровский — по десять, Балаковский — восемь, Дергачевский, Марксовский и Федоровский — по семь, Балашовский и Турковский — по шесть, Аркадакский, Екатериновский, Красноармейский, Новобурасский, Ровенский и Ртищевский — по пять, Базарно-Карабулакский и Воскресенский — по четыре, Аткарский и Татищевский — по три, Александрово-Гайский, Калининский, Краснопартизанский, Советский и Хвалынский — по два, Озинский и Питерский — по одному.