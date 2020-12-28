В Саратовской области на утро 28 декабря зарегистрировано 272 случая коронавируса, об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе составляет 34,514 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 29,512 тысячи, за сутки 232.

Новые случаи распределились так: Саратов — 125, Энгельсский район — 26, Балаковский — 21, Ершовский — 10, Пугачевский — девять, Марксовский и Ртищевский — семь, Вольский, Духовницкий и Федоровский — по шесть, Аркадакский, Калининский и Питерский — по пять, Дергачевский, Красноармейский, Лысогорский, Озинский районы и ЗАТО Светлый — по четыре, Воскресенский, Самойловский и Татищевский районы — по три, Балашовский и Саратовский — по два, Базарно-Карабулакский — один.