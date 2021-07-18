В Саратовской области на 18 июля зарегистрировано 239 новых случаев коронавируса.

Общее количество заболевших в регионе составляет 69, 884 тысячи человек, выздоровели 65,544, за сутки 226.

Новые случаи распределились так: Саратов — 91, Энгельсский район — 36, Балаковский — 20, Балашовский — 14, Пугачёвский — восемь, Марксовский, Новоузенский, Петровский, Ртищевский, Саратовский — по шесть, Краснокутский, Озинский — по четыре, Алгайский, Базарно-Карабулакский, Вольский, Калининский — по три, Аткарский, Балтайский, Екатериновский, Ершовский, Красноармейский, Лысогорский, Ровенский, Советский, п.Светлый — по два, Воскресенский, Федоровский — по одному.