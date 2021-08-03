В Саратовской области на утро 3 августа зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 73,842 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 68,732 тысячи человек, за сутки — 218.

Новые случаи распределились так: Саратов — 87, Энгельсский район — 33, Балаковский — 20, Балашовский, Петровский — по восемь, Вольский — семь, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Ртищевский —по шесть, Воскресенский, Новоузенский, Озинский, Пугачевский, Саратовский — по пять, Красноармейский, Марксовский, Ровенский, Романовский, Самойловский, Советский, Татищевский — по четыре, Аркадакский, Калининский, Новобурасский, Хвалынский — по три, Алгайский, Краснокутский, Лысогорский, Федоровский — по два, Краснопартизанский, Турковский, п.Светлый — по одному.