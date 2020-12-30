На утро 30 декабря в Саратовской области стало известно о 275 случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составляет 35,058 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 29,997 тысячи человек, за сутки 239.

Новые случаи распределились так: Саратов — 102, Энгельсский район — 39, Балаковский — 34, Вольский — десять, Петровский — девять, Советский — восемь, Ртищевский — семь, Аркадакский, Дергачевский и Марксовский — по шесть, Духовницкий, Ершовский, Саратовский и Турковский — по пять, Краснокутский — четыре, Базарно-Карабулакский, Калининский, Лысогорский, Новобурасский, Озинский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый — по три, Александрово-Гайский район — два, Ровенский — один.