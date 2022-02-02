Трамвай загорелся днем 2 февраля в Мирном переулке Саратова.

О ЧП первым сообщил в соцсетях саратовский фотограф Алексей Досков.

— Только что в Мирном переулке от колес трамвая номер 10 повалил едкий дым. Водителю пришлось таскать снег из сугроба, чтобы ликвидировать очаг задымления, — написал Досков в Facebook.

Автор сообщения сопроводил свой пост фото происшествия.

В саратовской мэрии уточнили позже, что пожара не было, а только имело место задымление колодок трамвая. Сотрудники электротранспорта быстро устранили аварию.