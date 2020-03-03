Уполномоченный о правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала подробности резонансного случая с готовившими расстрел детьми. Пост об этом она опубликовала на своей странице Facebook.

— Сегодня сложнейший в эмоциональном плане день. Встреча с родителями наших знаменитых пацанов, дедушкой, потом СИЗО, сначала в составе делегации, потом лично с ребятами с глазу на глаз, — начала она повествование.

Уполномоченный заметила, что она часто бывает в СИЗО, но такую представительную делегацию видит впервые. Там были члены Общественной наблюдательной комиссии во главе с Владимиром Незнамовым, представители прокуратуры, замначальника УФСИН Алексей Федотов, начальник СИЗО-1 и журналисты.

— Пацаны громко, чётко, при всем честном народе сказали, что их обижали. Толкали, шпыняли, смеялись. Мама Игоря пыталась договориться с психологом, мол адаптация у него после прихода в новую школу хромает. Психолог один раз с парнем встретилась, а потом с классным руководителем вместе беседу провела. Все. Хотя она прежде пыталась сказать, что встречалась два раза в неделю, полгода, но парень и родители опровергли, а она и не стала настаивать, — пишет Загородняя.

По словам детского омбудсмена, мальчиков продолжали травить, от этого злость в них только росла. Взрослым они не верили, а директор на жалобы мамы никак не реагировал.

— Женька переживает за деда. Слезы поблескивают в глазах. Игорь сказал, что только тут понял, что для него значит мать, — заступается за подростков Загородняя.

Меньше недели назад двое подростков из школы №14 готовили свой план мести в одном из заброшенных бомбоубежищ в Кировском районе. Кому и за что они собирались мстить стало известно, и то не до конца, только сейчас.

Парней настигли в их «штаб-квартире» сотрудники ФСБ. На месте были обнаружены обрез ружья и инструкции для изготовления «коктейлей Молотова». Чуть позже юноши признались, что планировали убить порядка 40 человек в мае текущего года.

Из-за нашумевшего дела была организована специальная комиссия, которая занялась обеспечением учебного процесса в школах. Ее возглавил заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов.

В этот же день суд вынес приговор Жене и Игорю. Их арестовали на два месяца на время следствия.