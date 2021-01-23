Уполномоченная по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя обратилась с благодарностью к родителям, не пустившим детей на незаконную акцию протеста в Саратове.

— Выражаю огромную благодарность родителям, что детей на митинге было совсем немного. И те, кто был, говорили, что любопытно. Были дети, которые говорили, что против Навального, что тоже хотят высказать свою позицию. На это я сказала, что бы уходили. Что тут может быть опасно. На данный момент, дети разошлись. Если вдруг случилось задержание несовершеннолетних, обращайтесь ко мне, будем разбираться, — написала она в своем Instagram.