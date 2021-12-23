Омбудсмен Татьяна Загородняя рассказала в своем instagram-аккаунте о том, что замерзшая девочка из Аткарска пережила клиническую смерть.

Напомним, трагедия произошла вчера вечером. На улице в сугробе нашли двух замерзших детей. Восьмилетний мальчик погиб, за жизнь пятилетней девочки борются врачи. Позже выяснилось, что их мать сначала душила детей, а потом выбросила их без верхней одежды на улицу.

— Найденная в овраге под Аткарском девочка пережила клиническую смерть вчера. Сейчас едем в Аткарск. Пятилетняя малышка жива, но ее состояние крайне тяжёлое. Реанимация скорой помощи из детской областной больницы её вытащила с того света. Ребёнок борется за жизнь! Врачи делают невозможное… Помолитесь за малышку. Ее зовут Аня, — написала омбудсмен.

Следователи сейчас работают с их матерью.