Вчера, 3 июля, нашли пропавшую неделю назад Анастасию Мельникову. Напоминаем, что 26 июня в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» появился пост о пропавшей 16-летней девочке из Саратовской области.

Поиски велись неделю, в один момент даже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». А вчера Анастасию Мельникову нашли в Челябинской области.

Сегодня корреспондент информационного портала «Новости Саратова» разговаривала с уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяной Загородней, чтобы прояснить дальнейшую работу с найденной девочкой.

Совсем недавно Татьяна Загородняя встречалась с представителями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и обсуждала с ними дальнейшие действия работы с «бегунками» — сбегающими детьми. Конечно, в этом случае обязательна работа с психологом и система межведомственного взаимодействия для профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.

У Анастасии Мельниковой семья благополучная, но психологи при этом будут работать и с семьей, потому что за внешним благополучием может скрываться глубокий кризис, который нужно преодолеть. И сейчас необходимо будет работать не только с найденной девочкой, но и с ее семьей.

Татьяна Загородняя рассказала, что в процессе реабилитации девочки помогут специалисты центра «Семья». Безусловно, все эти мероприятия для семьи девочки будут бесплатны, потому что сейчас самое важное – помочь найти ребенку и родителям общий язык.