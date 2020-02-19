Уполномоченная по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя объяснила, почему включила в группу риска подростков, слушающих группу «Нирвана».

Отвечая на вопрос депутата от партии КПРФ Николая Бондаренко, Загородняя отметила, что подростки, переживающие депрессиею часто романтизируют образ лидера группу «Нирвана» Курта Кобейна, который, как известно, был наркоманом и совершил самоубийство. При этом она призналась, что сама слушала эту группу.

Депутата от партии ЛДПР Дмитрия Пьяных возмутил вопрос, поступивший от Бондаренко.

— Вы понимаете, что вы говорите?! Это системная проблема. Ее нужно решать. Какие фотографии с Куртом Кобейном? Какая группа «Нирвана»? Нужно проблему решать, — эмоционально выступил Пьяных.