Предельно тактично сформулирую.

Одна Северная страна вполне могла иметь план немного поставить на место украинские элиты, выправить ситуацию по Донбассу и проч.

Для решения каких-то вопросов — вполне мог рассматриваться силовой вариант. Как ответ на провокацию. Как поддержка украинского внутриполитического конфликта. И т.д.

И Америка это знает. И знает, чем это закончится. (Поражением кыевских партнеров и побегом Арестовича и Гордона на одном дельтаплане в Польшу).

И они придумали отличный вариант: заранее на весь мир кричать: русские сейчас нападут.

Ну вот как после этого что-то делать? Когда такое палево.

Ответ, думается, такой. Если они поймут, что подобный вариант действенный — они теперь каждый раз так будут делать. Орать на весь мир. Сбивая нам планы.

Сейчас они уже уверены, что планы сорваны.

А чего сорваны-то? Есть необходимость — всё равно надо делать.

В другой раз они, прежде чем орать, подумают: эти русские совсем невменяемые — они делают ровно то, про что мы орём.

Надо быть хуже, чем они думают. Мы уже были лучше, чем они думают, и никто этого не оценил.