Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров вместе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым осмотрел Дворец водных видов спорта.

— Я здесь был достаточно давно и вижу, какие колоссальные изменения произошли. Дворец почти готов к приему соревнований самого высокого уровня. Наш комплекс отличается от остальных, где я тренировался. И, на мой взгляд, он лучше, чем бассейн в Пензе, где тренируется основной состав сборной России. Мы вполне сможем принимать соревнования всероссийского и международного уровня. Я рад, что благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Саратове построен один из самых современных бассейнов в России. У нас очень сильные тренеры по прыжкам воду и они должны работать в комфортных условиях! — говорит спортсмен.