Реконструкция многоярусной набережной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается и выходит на завершающую стадию.

В настоящее время заканчивается монтаж спортивного и игрового оборудования, укладка плиточного покрытия и облицовка лестниц. Кроме того, идут работы по гидропосеву газона и планировке грунта.

Об этом сообщает в Instagram мэр Саратова Михаил Исаев.

Готовые участки ярусов уже начинают приводить в порядок, вывозить строительный мусор, мыть плитку и убирать от осенней листвы. Совсем скоро зона отдыха будет готова к приему саратовцев и гостей города.