В Саратове сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
Неподалеку от кладбища на Безымянной улице города задержали мужчину, который делал тайники для наркотиков.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в присутствии понятых у мужчины из рюкзака изъяли многочисленные свертки, где лежали запрещенные вещества.
По предварительным данным, гражданин планировал продавать дозы в регионе.
Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.