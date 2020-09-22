В Саратове сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Неподалеку от кладбища на Безымянной улице города задержали мужчину, который делал тайники для наркотиков.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в присутствии понятых у мужчины из рюкзака изъяли многочисленные свертки, где лежали запрещенные вещества.

По предварительным данным, гражданин планировал продавать дозы в регионе.

Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.