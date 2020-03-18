Ее тело было обнаружено в доме на улице Фабричная.

Ранее редакция «НС» писала, что 1 февраля в одном из домов найдено тело 81-летней пенсионерки с многочисленными кровоподтеками. Следователи выяснили, что случилось в тот роковой день.

Оказалось, что в коммуналке проживали трое: старушка и ее сын с любовницей. Парочка очень любила выпить, и в одну из таких ночей 57-летний злоумышленник стал требовать от пожилой матери деньги на горячительные напитки. Женщина высказала свое недовольство по поводу пристрастия сожителей к алкоголю, за что была избила своим же ребенком.

Сейчас подозреваемого саратовца арестовали до завершения расследования. Дело уже направлено в суд на рассмотрение.