Жителя Волжского района арестовали. Его обвиняют в жестоком убийстве.

Напомним, днем 8 января 2020 года 42-летний мужчина будучи дома ударил 40-летнюю супругу различными бытовыми предметами и несколько раз пырнул ее ножом. На крики потерпевшей отреагировала соседка, которая позвала ее родственников на помощь, однако в квартиру им попасть не удалось.

Прибывшие на место оперативники вскрыли дверь. Полицейские пресекли злой умысел преступника. Девушку спасти не удалось.

Сейчас суд приговорил убийцу к двум месяцам заключения под стражей. Расследование продолжается.