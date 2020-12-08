Расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Ершовского района, обвиняемой в убийстве, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 3 декабря она вместе с 38-летним сожителям принимала гостей в доме в селе Черная Падина Ершовского района. Вечером те ушли, а пьяный мужчина начал оскорблять даму. На требование остановиться гражданин не реагировал.

Тогда женщина схватила нож и вонзила его в левую область груди обидчика. Тот упал и вскоре скончался.

Соседи вызвали “скорую” и полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти мужчины стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением сердца.

Гражданке предъявили обвинение, она во всем призналась и рассказала, что не хотела никого убивать.

Ее взяли под стражу, расследование продолжается.















