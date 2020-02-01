В Вольской исправительной колонии для женщин состоялся первый этап конкурса «А ну-ка девушки!».

По информации УФСИН, пять претенденток на победу во Всероссийском конкурсе в течении нескольких недель готовились покорять зрительный зал своими творческими выступлениями.

По итогам состязаний, третье место заняла Гульмира Ш., второе — Ксении К., а победительницей стала Дарья П. из Шихан.

20-летняя Дарья не впервые завоевывает победу в местных конкурсах. Летом она забрала корону «Королевы лета». Теперь заключенной предстоит участие во втором туре Всероссийского конкурса. Девушка отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков, дома ее ждут мама и бабушка.