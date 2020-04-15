Осужденный за разбой мужчина получил дополнительный срок за многочисленные нарушения режима колонии в Балашове Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2012 году мужчина был приговорен судом Владикавказа к восьми года колонии за разбой и сейчас отбывает наказание в балашовской колонии. За это время он неоднократно нарушал режим содержания, получил более 20 взысканий от администрации исправительного учреждения. Руководство УФСИН обратилось в суд с просьбой «добавить» к сроку к мужчины дополнительные годы. Прокуратура иск поддержала.

В результате суд приговорил мужчину еще к трем годам лишения свободы.