Глава города Михаил Исаев провел рабочую встречу с руководящим составом УФСИН России по Саратовской области, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества с включением исправительных учреждений в муниципальные целевые программы.

Заключенные колоний Саратовской области будут помогать в благоустройстве городских территорий. Заместитель начальника УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Александр Уткин представил главе города весь спектр производимой заключенными продукции и отметил, что на участках металло- и деревообработки выпускаются игровые и спортивные комплексы, предметы городской среды и ландшафтного дизайна.

Теперь у заключенных саратовских колоний увеличится количество рабочих мест, что позволит им своевременно погасить наложенные исковые обязательства. Для нужд города заключенные могут выпустить баки для твердых бытовых отходов, скамейки и фонари.

Напомним, что в марте на набережной Космонавтов потрескались пластиковые фонари, которые оперативно были заполнены монтажной пеной. Поэтому качественные новые осветительные конструкции городу точно не помешают.

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