Пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области сообщает, что в настоящий момент осужденные колонии-поселения заняты на работах по заготовке сена.

На данном животноводческом участке, где работают заключенные, к зимнему периоду нужно заготовить более 20 тонн сена. Основная кормовая база животных – суданская трава из-за ее питательных свойств.

Кроме этого, растениеводческий и животноводческий участки дают возможность трудоустройства граждан, отбывающих наказание в этом пенитенциарном учреждении.

Сельскохозяйственный сектор КП-11 УФСИН располагается в селе Усть-Золиха Красноармейского района, там имеется крупный и мелкий рогатый скот, кролики и куры.