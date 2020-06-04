В Саратове заключенный избил сотрудника СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба саратовского следственного управления.

6 мая этого года, около трех часов дня двое сотрудников УФСИН вели в мед пункт 27-летнего осужденного, который подбивал других арестантов на бунт. Зек выкрикивал побуждающие к действиям лозунги, на что стражи сделали ему замечание, которое он проигнорировал. После повторного замечания, арестант взбесился и ударил сотрудника в лицо, на нем был защитный пластиковый шлем, который от удара повредил область под глазом. Бунтаря успокаивали другие работники СИЗО. По данному факту возбудили уголовное дело.

Несмотря на то, что злоумышленники не признает свою вину, следственным органом было собрано достаточно доказательств. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.