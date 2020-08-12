Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, который ударил сотрудников СИЗО и провоцировал сокамерников к саботажу. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, днем 21 мая сотрудник исправительной колонии вел одного из осужденных в дежурную часть. Внезапно к сотруднику подбежал 26-летний заключенный и начал призывать сокамерников к бунту, ударив в грудь полицейского, который пытался его утихомирить.

Дальнейшие действия бунтовщика сразу же были пресечены. 26-летний заключенный не признал вину в содеянном, но доказательства следствия оказались неопровержимыми. Теперь уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.

Недавно в одной из саратовских колоний произошел подобный инцидент: сотрудника СИЗО ударил по лицу один из заключенных, который тоже призывал сокамерников к бунту.