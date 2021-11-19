Заключенный Энгельсского исправительного учреждения ИК-2 набросился на инспекторов ФСИН во время осмотра камеры. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Согласно материалам следствия, утром 2 ноября сотрудники колонии проводили технический осмотр камеры. Выведенный в коридор заключенный напал на двух инспекторов, нанеся им удары по рукам и толкнув их.

Возбуждено уголовное дело.

Это не единственный случай нападения заключенного на сотрудников тюрьмы в Саратовской области за последние дни. Накануне заключенный Краснокутской ИК-7 напал на сотрудника ФСИН.