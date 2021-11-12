Сегодня, 12 ноября, возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности в колонии в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Сегодня утром в ИК-7 заключенный убил осужденного. Между мужчинами 41 и 44 лет произошел конфликт в колонии, в результате которого старший пырнул ножом младшего в плечо. От полученного ранений мужчина скончался.

Как уточняется в ведомства, инцидент произошел из-за халатности надзора. Если бы администрация следила за действиями заключенных, они могли бы предотвратить это.

Расследование уголовного дела продолжается.